Происшествия

Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре ЛионаИнтерфакс вчера в 12:21

Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
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СМИ: Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

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Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
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Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
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В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 19:04
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

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Обновлено 22 мая в 21:25
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Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

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Обновлено вчера в 10:30
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Лидер Maroon 5 ушел из американского «Голоса»

Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет американский проект «Голос». Об этом он написал в Instagram.
Обновлено вчера в 23:17
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Обновлено 23 мая в 07:13
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В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
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