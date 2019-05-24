Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре ЛионаИнтерфакс вчера в 12:21

Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.

Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона

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