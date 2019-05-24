Происшествия
Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре ЛионаИнтерфакс вчера в 12:21
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин
Комсомольская правдавчера в 15:44
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Авто
Спорткар Marussia станет электромобилем
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Наука
Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов
Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
МВД Германии хочет обязать мессенджеры сотрудничать с органами
Как стало известно немецкому изданию Der Spiegel, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет заставить мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Threema, предоставлять правоохранительным органам доступ к текстовым чатам и звонкам пользователей при наличии соответствующего судебного ордера.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Происшествия
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Музыка
Подопечную Фадеева преследует «безумный маньяк»
В Instagram бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева рассказала, что ее преследует безумный маньяк.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено 23 мая в 05:26
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:07
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол
Журналист: «Жена Гвардиолы на год арендовала авто в Турине»
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем
Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Мексике в автомобиле обнаружили пять сгоревших тел
Полиция и военные обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и ещё два — в салоне.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Музыка
Лидер Maroon 5 ушел из американского «Голоса»
Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет американский проект «Голос». Об этом он написал в Instagram.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59