Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в ПодмосковьеГазета.Ru 03:21

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
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Происшествия

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За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
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