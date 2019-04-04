Шесть человек погибло в страшном ДТП в ПодмосковьеГазета.Ru 03:21

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

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