Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в ПодмосковьеГазета.Ru 03:21
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
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Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева захотела за деньги провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины — комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Политика
Выборы президента Абхазии назначили на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Россияне укрепились в консервативно-религиозных взглядах на брак
За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
Обновлено в 04:05
Спорт
Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин бросил свою команду, как только перед ним предстала перспектива быть избранным в Государственную думу России.
Обновлено в 05:00
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности
Обновлено в 05:15
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Единоборства
Глава UFC отреагировал на конфликт Нурмагомедова и Макгрегора
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ситуация с перепалкой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях обострилась до неприемлемого уровня.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
В Смоленской области на борьбу с раком направят 7,2 млрд рублей
В Смоленской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с онкологическими заболеваниями до 2024 года планируют направить порядка 7,2 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Обновлено в 01:08
Политика
В ЕС не признали лишение Гуаидо статуса депутатской неприкосновенности
Руководство Европейского союза выступило с заявлением, в котором обозначило, что объединением не признаётся ранее принятое решение Конституционной ассамблеей Венесуэлы относительно лишения Хуана Гуаидо, объявившего себя в качестве президента страны, статуса парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 05:35
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38