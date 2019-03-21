Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в КитаеРоссийская газета вчера в 08:13

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек. Инцидент произошел в восточной части КНР в провинции Цзянсу, передает агентство Reuters. Взрыв прогремел в 14-48 по местному времени.

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

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