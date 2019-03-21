Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в КитаеРоссийская газета вчера в 08:13
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек. Инцидент произошел в восточной части КНР в провинции Цзянсу, передает агентство Reuters. Взрыв прогремел в 14-48 по местному времени.
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Власти КНР не имеют данных об иностранцах среди пострадавших при взрыве на химзаводе
Народные новости00:43
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