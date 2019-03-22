Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в КитаеРоссийская газета вчера в 08:13
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек. Инцидент произошел в восточной части КНР в провинции Цзянсу, передает агентство Reuters. Взрыв прогремел в 14-48 по местному времени.
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В Генконсульство не поступали сведения о пострадавших при взрыве в КНР россиянах
Народные новости02:54
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
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Лолите стало плохо после концерта
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Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве
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Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией.
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В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк
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