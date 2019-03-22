Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в КитаеРоссийская газета вчера в 08:13

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек. Инцидент произошел в восточной части КНР в провинции Цзянсу, передает агентство Reuters. Взрыв прогремел в 14-48 по местному времени.

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».

Армия и оружие Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.

Футбол «Ман Сити» просматривал 19-летнего хавбека «Бенфики» Фелиша Скауты «горожан» просматривали 19-летнего дебютанта сборной Португалии, а также левого защитника лиссабонцев Алекса Гримальдо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (3:0). Фелишем, которого называют «новым Роналду», также интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Технологии Когда покупать Tron. Впереди четыре важных обновления монеты Несколько важных обновлений состоится в сети Tron в во втором квартале 2019 года.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Экономика Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Финансы Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Политика Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.

Армия и оружие Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Происшествия Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Экономика Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40% Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.

Экономика В Госдуме приняли закон об увеличении пенсий до прожиточного минимума Государственная дума приняла закон об увеличении пенсии. Теперь она станет выше прожиточного минимума.

Происшествия Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Происшествия В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк Неизвестный в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом.