Шесть человек погибли в крупной аварии на трассе «Дон»RT на русском 12:59

От сильнейшего удара маршрутка отлетела на соседние полосы, где столкнулась с ещё двумя машинами и перевернулась набок. В результате аварии водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса погибли, ещё не менее 14 человек пострадали. Силовые ведомства проводят доследственные проверки.

Шесть человек погибли в крупной аварии на трассе «Дон»

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