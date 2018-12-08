Происшествия

Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии
REGNUM
вчера в 23:58

В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.
REGNUMвчера в 23:58

Подробнее о событии

СМИ: шесть человек погибли при давке в итальянском ночном клубе

ТАСС01:23

Опубликовано видео последствий давки на рэп-концерте в Италии

РИА Новости02:19

После давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек

Газета.Ru01:05

На концерте в Италии преступник распылил газ и убил шесть человек

Lenta.ru00:04

Шесть человек погибли в результате давки на рэп-концерте в клубе, расположенном недалеко от итальянского города Анкона

Эхо Москвы02:00

В Италии произошла давка на рэп-концерте

RT на русском00:28

В ночном клубе в Италии из-за давки погибли шесть человек, более сотни пострадали

Дождьвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия

В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Свыше 160 человек эвакуировали после возгорания в научном центре радиологии и хирургических технологий в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово

Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 02:28
Происшествия

На дороге Маркс-Энгельс под Саратовом произошла погоня со стрельбой

Сотрудники ДПС в Марксовском районе Саратовской области в ходе погони со стрельбой задержали автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Южной Корее при сходе поезда с рельсов пострадали 14 человек

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после отправки из южнокорейского города Каннын, 14 человек пострадали, пишет Yonhap со ссылкой на представителя Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL).
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Дагестане во время спецоперации убили боевика

По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн

Обновлено в 02:12
Происшествия

В Индии при падении автобуса в пропасть погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты The Times of India.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Париже до начала протестов задержали более 120 человек

Правоохранительные органы Франции задержали в субботу утром 121 человека до начала масштабной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже, из них 32 помещены под стражу, сообщает портал France Info со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина

Обновлено в 01:38
Происшествия

ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Ленинградской области водитель насмерть сбил двух пешеходов

Автомобиль ВАЗ сбил троих пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 40 километре Киевского шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Барнауле десятки домов остались без тепла

В результате аварии на теплосети в Барнауле остались без теплоснабжения 55 жилых домов.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Младенец на балконе. Семью планируют лишить родительских прав

Обновлено в 01:50
Главное