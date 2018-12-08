Происшествия
Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии
Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в ИталииREGNUMвчера в 23:58
В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.
REGNUMвчера в 23:58
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Происшествия
В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар
Свыше 160 человек эвакуировали после возгорания в научном центре радиологии и хирургических технологий в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово
Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На дороге Маркс-Энгельс под Саратовом произошла погоня со стрельбой
Сотрудники ДПС в Марксовском районе Саратовской области в ходе погони со стрельбой задержали автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Южной Корее при сходе поезда с рельсов пострадали 14 человек
Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после отправки из южнокорейского города Каннын, 14 человек пострадали, пишет Yonhap со ссылкой на представителя Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL).
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Дагестане во время спецоперации убили боевика
По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Индии при падении автобуса в пропасть погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты The Times of India.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских
Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Париже до начала протестов задержали более 120 человек
Правоохранительные органы Франции задержали в субботу утром 121 человека до начала масштабной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже, из них 32 помещены под стражу, сообщает портал France Info со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина
Обновлено в 01:38
Происшествия
ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек
Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Ленинградской области водитель насмерть сбил двух пешеходов
Автомобиль ВАЗ сбил троих пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 40 километре Киевского шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Барнауле десятки домов остались без тепла
В результате аварии на теплосети в Барнауле остались без теплоснабжения 55 жилых домов.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Младенец на балконе. Семью планируют лишить родительских прав
Обновлено в 01:50