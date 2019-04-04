Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в ПодмосковьеТАСС 00:22

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
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Шесть человек погибли в крупном ДТП под Домодедово

Подмосковье Сегодня01:43

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Коммерсантъ00:20

Пострадавшая в ДТП в Подмосковье девочка получила тяжелые травмы

РИА Новости01:45

Среди погибших в ДТП в Подмосковье был водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой

ТАСС02:42

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

РБК00:56

СК начал проверку после смертельного ДТП в Домодедове

РИАМО02:38

Видео с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

РЕН ТВ00:12
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Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Приморье арестовали командира взвода после гибели солдата-срочника

Что произошло: О гибели 18-летнего солдата-срочника из воинской части в городе Уссурийск Приморского края стало известно 31 марта.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Крылья Советов» уступили «Оренбургу» — 1:3

Обновлено вчера в 14:42
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Авто

АВТОВАЗ в марте увеличил продажи в России на 10%

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33821 автомобиль LADA – это на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности.
Обновлено в 02:12
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человек

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля более 60 человек пострадали в провинции Хэбэй на севере Китая из-за взрыва газового баллона.
Обновлено в 02:07
Авто

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея Фотографиями и видео с праздника поделилась в своем микроблоге Лера Кудрявцева, присутствовавшая на торжестве в качестве гостьи.
Обновлено вчера в 07:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

«Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Обновлено вчера в 13:25
Политика

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
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