Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в ПодмосковьеТАСС 00:22

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

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