Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в ПодмосковьеТАСС 00:22
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
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Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Приморье арестовали командира взвода после гибели солдата-срочника
Что произошло: О гибели 18-летнего солдата-срочника из воинской части в городе Уссурийск Приморского края стало известно 31 марта.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
«Крылья Советов» уступили «Оренбургу» — 1:3
Обновлено вчера в 14:42
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Авто
АВТОВАЗ в марте увеличил продажи в России на 10%
АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33821 автомобиль LADA – это на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности.
Обновлено в 02:12
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человек
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля более 60 человек пострадали в провинции Хэбэй на севере Китая из-за взрыва газового баллона.
Обновлено в 02:07
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея
Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея Фотографиями и видео с праздника поделилась в своем микроблоге Лера Кудрявцева, присутствовавшая на торжестве в качестве гостьи.
Обновлено вчера в 07:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
«Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34