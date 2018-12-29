Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в ЮгреТАСС08:02
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По данным пресс-службы окружного департамента здравоохранения, число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 18.
ТАСС08:02
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Происшествия
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП в Югре
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту гибели шести человек в массовом ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО, оно будет передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Происшествия
В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции
Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
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Происшествия
Автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере
Полиция Ганновера сообщила в своем твиттере о попытке неизвестного мужчины на автомобиле прорваться через пропускной пункт городского аэропорта.
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Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
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Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
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Происшествия
В Нидерландах арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта
Четыре человека были арестованы в Роттердаме в нидерландской провинции Южная Голландия в субботу утром по подозрению в подготовке теракта, сообщат портал NL Times со ссылкой на местные власти.
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Происшествия
СК проверит данные о травмировании подростков на квесте в Москве
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Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против избитого водителя
Обновлено в 08:13
Происшествия
МВД Египта отчиталось о ликвидации 40 экстремистов
Силы безопасности Египта ликвидировали 40 боевиков в ходе спецоперации, проведенной в разных регионах страны.
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Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
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Происшествия
В Сети появилось видео удара молнии в F-18
В Сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта.
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Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Происшествия
У побережья Кипра загорелся танкер
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