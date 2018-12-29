Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
ТАСС
08:02

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По данным пресс-службы окружного департамента здравоохранения, число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 18.
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