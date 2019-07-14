В Архангельском районе Башкирии произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

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