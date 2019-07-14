Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человекРоссийская газета 14:31
В Архангельском районе Башкирии произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
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Начальник ГИБДД по Башкирии озвучил предварительную причину аварии с шестью погибшими
ГТРК Башкортостан14:49
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
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США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
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В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
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Политика
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
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Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
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В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
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Кино
В «бондиане» представят нового агента 007
По сообщениям Daily Mail, Дэниэл Крэйг больше не будет носить звание агента 007. В «Бонде 25» ему на смену придет актриса Лашана Линч.
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Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, местами шквалистый ветер от 25 м/с и более.
Обновлено в 22:09
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Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено в 15:00
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Происшествия
В Турции массово умирают украинцы
Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено в 18:53
Финансы
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Дизайнер создал рекламное видео iPhone в стиле компьютеров Macintosh
Дизайнер FuturePunk создал необычное рекламное видео для iPhone в стиле ретро.
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Экономика
Россияне стали тратить больше денег на еду
«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Авто
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Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Финансы
Китайская экономика изменит направление рубля уже в понедельник
Уже сегодня, 15 июля, в Китае произойдет достаточно важное событие, способное повлиять не только на курс китайского юаня, но и на мировую экономику в целом, в том числе и на курсы валют других развивающихся стран.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено в 19:54
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено в 21:23