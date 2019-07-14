Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

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