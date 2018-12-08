Происшествия

Шесть человек погибли при давке в ночном клубе в Италии
Известия
вчера в 23:18

Как минимум шесть человек погибли, около 100 ранены в результате давки в ночном клубе «Lanterna Azzurra Clubbing», который находится в примерно в 50 км от итальянского города Анкона. Как уточняет Би-Би-Си, десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.
Известиявчера в 23:18

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На концерте в Италии преступник распылил газ и убил шесть человек

Lenta.ru00:04

В Италии при давке в ночном клубе погибли шесть человек

Газета.Ruвчера в 23:29

Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии

Коммерсантъвчера в 23:29

При давке в итальянском клубе погибли шесть человек, десятки пострадали

РИА Новостивчера в 23:23

СМИ: шесть человек погибли при давке в итальянском ночном клубе

ТАССвчера в 23:15

В Италии произошла давка на рэп-концерте

RT на русском00:28

В ночном клубе в Италии из-за давки погибли шесть человек, более сотни пострадали

Дождьвчера в 23:34
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Происшествия

В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик

Обновлено в 00:33
Происшествия

В Южной Корее при сходе поезда с рельсов пострадали 14 человек

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после отправки из южнокорейского города Каннын, 14 человек пострадали, пишет Yonhap со ссылкой на представителя Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL).
Обновлено в 00:51
Происшествия

Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве

Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В московском метро под поездом погиб пенсионер

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Женщина и ребенок насмерть сбиты на переходе в Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, на 40-м километре Киевского шоссе в деревне Вайя в 16:30 людей сбил автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1982 года рождения.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо".
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Бразилии 12 человек погибли в результате неудачного ограбления банка

В северо-восточной части Бразилии 12 человек погибли в результате неудачной попытки ограбления банка вооружёнными бандитами.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Две нетрезвые девушки в Москве угнали внедорожник

Две девушки в состоянии алкогольного опьянения угнали внедорожник в центре Москвы.
Обновлено в 00:34
Происшествия

На Маршалловых островах рыбак выловил крупную партию кокаина

Рыбак на одном из островов атолла Кваджалейн на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Тольяттинский маньяк рассказал о причинах нападений на женщин

Задержанный по подозрению в нападениях с ножом на женщин в Тольятти рассказал о мотивах своих преступлений.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Суд ограничил свободу лечившим ребенка молитвами родителям

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Младенец на балконе. СУ СКР инициировало проверку

Обновлено в 00:51
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