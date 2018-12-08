Как минимум шесть человек погибли, около 100 ранены в результате давки в ночном клубе «Lanterna Azzurra Clubbing», который находится в примерно в 50 км от итальянского города Анкона. Как уточняет Би-Би-Си, десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.

Шесть человек погибли при давке в ночном клубе в Италии

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