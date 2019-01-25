Происшествия

Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минированияRT на русском 21:03

Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.
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с чего всё началось

В Иркутской области 23 объекта получили сообщения о бомбах

Количество организаций в Иркутской области, получивших в пятницу сообщения о минировании, достигло 23, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
ТАСС21:41

Подробнее о событии

В Иркутске «заминировали» шесть больниц и две школы

Московский Комсомолец21:55

Силовые структуры проверяют информацию о минировании 11 соцобъектов в Иркутске и Ангарске

ИрСити21:23

Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования

RT на русском21:03

Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании

КП - Иркутск22:02

Больница в Иркутске вернулась к штатной работе после эвакуации из-за угрозы взрыва

ТАСС21:59

Несколько больниц Иркутска получили письма о минировании

АиФ Иркутск22:03

В Иркутской области эвакуируют людей из крупных объектов из-за сообщений о минировании

Твой Иркутск22:16
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Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено в 18:20
Политика

Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке – в двух минутах от полуночи.
Обновлено в 17:53
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено в 19:43
Общество

В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка

Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:24
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Общество

Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда

Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено в 13:11
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq

Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Космос

Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле

Обновлено в 03:02
Экономика

Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу

Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту

Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено в 09:09
Экономика

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Авто

Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200

Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Политика

Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии

Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.
Обновлено в 21:49
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Религия

Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей

Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40
Общество

Российские студенты назвали лучшими работодателями Google и «Яндекс»

Наиболее привлекательными работодателями российские студенты считают корпорации Google и «Яндекс», передает РБК.
Обновлено в 21:02
Политика

США отозвали часть своих дипломатов из Венесуэлы

США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Каракасе, сообщает 24 января Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.
Обновлено в 18:21
Экономика

Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Наука

Ученые нашли в Китае останки «утконоса» времен динозавров

Учёные проанализировали останки и сделали вывод, что это животное обитало в воде и внешне было практически неотличимо от современных утконосов.
Обновлено в 11:31
Наука

Генетики выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

В общей сложности, британским генетикам удалось выделить тринадцать мелких мутаций, особенно сильно влиявших на то, останется ли человек худым после перехода на неправильную диету или отказа от занятий спортом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Обновлено в 07:23
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Vivo представила смартфон без портов и отверстий

На днях Meizu представила смартфон, который отличается отсутствием физических кнопок и разъема для зарядного устройства.
Обновлено в 16:43
Политика

Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном

Обновлено в 07:32
Общество

Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов

Обновлено в 21:11
Космос

Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Космос

В NASA признали, что марсоход Opportunity пропал без вести

Последний раз Opportunity выходил на связь 10 июня 2018 года. После этого район, где вел работы марсоход, накрыла мощная песчаная буря.
Обновлено в 20:43
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