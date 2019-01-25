Происшествия

Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за сообщений о минированииПолитика Сегодня вчера в 21:46

Пациентов шести иркутских больниц эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщает областной Минздрав. По информации ведомства, утром в пятницу в ряд медицинских организаций поступила информация об угрозе минирования.
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Сообщения о минировании 27 соцобъектов в Иркутской области оказались ложными

ИрСити02:07

В Иркутске и Ангарске проверяют информацию о минировании 11 зданий

Tkgorod.ruвчера в 22:11

В Иркутске эвакуировали несколько больниц из-за сообщений о минировании

РБКвчера в 22:47

Из нескольких больниц и поликлиник Иркутска и района 25 января эвакуировали людей по сообщениям о минировании

Телеинформвчера в 21:32

Организации Иркутска возвращаются к работе после эвакуации из-за ложного минирования

ТАССвчера в 23:08

Информация о минировании социальных объектов в Иркутской области оказалась ложной

Областная газета (г. Иркутск)02:03

Все медучреждения Иркутска возобновили работу после эвакуации

Твой Иркутсквчера в 23:43
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Политика

Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
Технологии

Apple уволила более 200 своих сотрудников

Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34

Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).
Обновлено в 02:38
Авто

В Калининграде начали выпускать седан Kia K900

Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

ФСБ изъяла около 40 кг запрещенных веществ у наркоторговцев из Москвы

Обновлено в 02:20
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Происшествия

В Киеве неизвестные напали на журналистов

Неизвестные напали на журналистов в Киеве, избили их и забрали сумку с деньгами, возбуждено уголовное дело по статье "разбой", сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Авто

Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

Обновлено вчера в 13:20
Политика

В Раде пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В регионах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании

Помимо учебных заведений, сообщения о "минировании" поступили и в ряд медицинских - к примеру, в областную детскую больницу, Иркутскую районную больницу, а также в областной психиатрический диспансер №1. В каждой из клиник прошла эвакуация пациентов и персонала.
Обновлено в 02:51
Политика

Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света

Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Сразу четыре тигренка попали на видео в нацпарке в Приморье

Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Космос

Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2

Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.
Обновлено в 02:21
Общество

В России могут построить космодром для частного космического туризма

Российская компания "КосмоКурс", которая разрабатывает корабль для частных суборбитальных полетов, планирует построить космодром в Центральной России.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля

Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы

ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля

Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Культура

Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

Обновлено в 00:48
Наука

Ученые нашли в Китае останки древнего «утконоса»

Исследователи обнаружили останки странного создания в провинции Хэбэй.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье

В России утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

В России разработан и утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа, содержащую в своем составе четыре актуальных штамма вирусов гриппа – А(H1N1)09, A(H3N2), а также двух линий вирусов гриппа В. Об этом сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:45
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