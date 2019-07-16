Футбол

«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 15:42

"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как поражение может стать победой - фото матча «Сабуртало» - «Шериф»

Sputnik Грузия03:35

«Шериф» трижды забил «Сабуртало», но не вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:50

«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд

Чемпионатвчера в 15:47

«Шериф» забил три гола, но не смог выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:01

«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

«Сабуртало» проиграл «Шерифу», но вышел во второй раунд Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 15:24

Сабуртало – Шериф. Прогноз экспертов на матч квалификации Лиги Чемпионов

Букмекеры.рфвчера в 04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон

«Шериф» победил в Грузии, но вылетел из Лиги Чемпионов

TransDnestrInform01:36

Как у «Барселоны» не получилось: «Шериф» в Лиге Чемпионов едва не сотворил чуда

КП - Молдовавчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из России

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Обновлено в 04:20
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать

На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.
Обновлено в 02:24
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Футбол

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Give me sport.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Британские врачи успешно разделили сиамских близнецов

Британские медики успешно разделили двух девочек-близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Политика

Do Rzeczy (Польша): если бы Путин не захватил Крым, возможно, он был бы уже мертв (Do Rzeczy)

Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни, а его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты

Российская компания Inoi за год продала 1,5 млн смартфонов

Российская компания Inoi официально заявила, что за этот год производитель продал 1,5 млн Android-смартфонов (без учета устройств, работающих под управлением Sailfish OS).Самыми продаваемыми моделями стали Inoi 2 и Inoi 2 Lite, продажи которых за год составили 400 тысяч смартфонов.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В России ужесточают наказание за непропуск машин скорой помощи

Речь идёт, в частности, о воспрепятствовании работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Космос

«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук

Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Зауральцы увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное