Футбол
«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 15:42
"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд
Чемпионатвчера в 15:47
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Показать все источники
Как у «Барселоны» не получилось: «Шериф» в Лиге Чемпионов едва не сотворил чуда
КП - Молдовавчера в 15:46
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге «знаток» распотрошил банкомат «Промсвязьбанка»
В Полюстрово неизвестный преступник смог тихо взломать банкомат «Промсвязьбанка». Аппарат с деньгами находился в подвальном помещении.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Хоккей
«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита
Обновлено в 03:20
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Брянцы смогли увидеть лунное затмение
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Кино
Съемки фильма «Сердце пармы» с Бондарчуком начали в Пермском крае
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги
Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
Обновлено в 00:45
Футбол
Левандовски ждет от «Баварии» приобретений мирового уровня
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выразил надежду на то, что мюнхенский клуб в летнее трансферное окно усилится футболистами топ-уровня.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией
Известно, что запрет носит временный характер - пока в Грузии не стабилизируется ситуация и отношения с Россией не вернутся к добрососедским.
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Обновлено вчера в 15:51