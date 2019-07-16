Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Калью» в первом раунде прошел македонскую «Шкендию». Первый матч завершился минимальной победой македонской команды.

«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Общество Госдума приняла закон о штрафах за фальшивый техосмотр Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за нарушения в системе технического осмотра (ТО) автомобилей.

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Гаджеты Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.

Футбол «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов «Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.

Общество Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице.

Футбол Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.

Гаджеты Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Космос «Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.

Общество Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.

Общество Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.

Происшествия В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.

Музыка Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.

Политика Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кино В Сиднее стартовали съемки фильма «Человек-невидимка» В австралийском Сиднее стартовали съемки очередной экранизации романа Герберта Уэллса «Человек невидимка».