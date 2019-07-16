Футбол
«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 12:54
Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Калью» в первом раунде прошел македонскую «Шкендию». Первый матч завершился минимальной победой македонской команды.
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