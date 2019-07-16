Футбол

«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 12:54

Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Калью» в первом раунде прошел македонскую «Шкендию». Первый матч завершился минимальной победой македонской команды.
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Лига Чемпионов. Ставки букмекеров на матч Црвена Звезда – Судува

Букмекеры.рфвчера в 11:02

«Црвена Звезда» обыграла «Судуву» и вышла во второй квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:47

«Црвена Звезда» выбила «Судуву» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

ФК «Сабуртало» прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sputnik Грузиявчера в 15:57

«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд

Чемпионатвчера в 15:47

Квалификация ЛЧ – тоже интересно: о крупных выигравших коэффициентах

Legalbetвчера в 06:06

«Сабуртало» — «Шериф». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 16 июля 2019 года

LiveSport.ru15 июля в 01:30
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«Шериф» победил в Грузии, но вылетел из Лиги Чемпионов

TransDnestrInform01:36

Как у «Барселоны» не получилось: «Шериф» в Лиге Чемпионов едва не сотворил чуда

КП - Молдовавчера в 15:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
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Госдума приняла закон о штрафах за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за нарушения в системе технического осмотра (ТО) автомобилей.
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Происшествия

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В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Гаджеты

Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona

В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой

На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице.
Обновлено в 00:08
Футбол

Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро

Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 01:19
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm

Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 01:37
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено вчера в 12:53
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной

Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Общество

Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Общество

Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.
Обновлено вчера в 09:27
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Международные учения «Индра-2019» состоятся в Индии в декабре

Российско-индийские учения "Индра-2019" состоятся в декабре в межвидовом формате.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг

Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин

Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
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Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний

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Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Сиднее стартовали съемки фильма «Человек-невидимка»

В австралийском Сиднее стартовали съемки очередной экранизации романа Герберта Уэллса «Человек невидимка».
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
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