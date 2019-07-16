Футбол

«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:42

"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".
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«Шериф» трижды забил «Сабуртало», но не вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sport24.ru15:50

«Шериф» забил три гола, но не смог выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Матч ТВ16:01

Сабуртало – Шериф. Прогноз экспертов на матч квалификации Лиги Чемпионов

Букмекеры.рф04:05

«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс15:42

«Сабуртало» проиграл «Шерифу», но вышел во второй раунд Лиги чемпионов

Советский спорт15:24

ФК «Сабуртало» прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sputnik Грузия15:57

«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд

Чемпионат15:47
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Как у «Барселоны» не получилось: «Шериф» в Лиге Чемпионов едва не сотворил чуда

КП - Молдова15:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Культура

Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой

Обновлено в 08:29
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Политика

Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

В Госдуме ответили на угрозы Украины Крымскому мосту

Обновлено в 07:46
Финансы

ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Политика

В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Тела семи человек обнаружили на российском пляже

Обновлено в 12:28
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено в 15:48
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Экономика

Дизайн с фантазией: урбанистов призвали прогнозировать будущее

Во время общения с экспертами Дмитрий Медведев призвал архитекторов предвидеть, что потребуется населенным пунктам в будущем.
Обновлено в 13:15
Политика

CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено в 17:15
Технологии

Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Политика

Конгрессмены приняли резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию.
Обновлено в 22:22
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Общество

Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты

Обновлено в 22:30
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

Санкт-Петербургский городской суд приговорил фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра Галину Гусейнову и Размика Акобяна к 15 и 7 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 07:10
Футбол

СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Общество

Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
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