Футбол
«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 15:42
"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сабуртало". В следующем круге клуб из Грузии сыграет с загребским "Динамо".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
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