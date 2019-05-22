«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетомBFM.ru 11:48

Источник Telegram-канала Life Shot в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы трос при посадке попал в выпущенный закрылок. Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Происшествия Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Общество В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Футбол «Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети» Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.

Политика В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России» В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.

Гаджеты В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.

Общество Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Музыка Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Общество Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".