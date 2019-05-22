Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетомBFM.ru 11:48
Источник Telegram-канала Life Shot в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы трос при посадке попал в выпущенный закрылок. Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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Происшествия
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Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
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Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
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