Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетомBFM.ru 11:48

Источник Telegram-канала Life Shot в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы трос при посадке попал в выпущенный закрылок. Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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