Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетомBFM.ru 11:48
Источник Telegram-канала Life Shot в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы трос при посадке попал в выпущенный закрылок. Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
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Музыка
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Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
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Культура
Фестиваль фейерверков открылся в Ессентуках
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Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Девочка с 14 пальцами на руках родилась в Китае
Обновлено в 03:28
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась
У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
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Футбол
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Хоккей
Тренер сборной Финляндии: психологически россиянам будет тяжело в игре с нами
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею с шайбой Юкка Ялонен накануне полуфинального матча чемпионата мира с командой России предположил, что российские хоккеисты, являющиеся фаворитами турнира, будут испытывать давление в игре с его подопечными.
Обновлено в 15:55
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
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Наука
Airbus провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Испытания беспилотной модели летательного аппарата, в конструкции крыльев которого использованы элементы строения крыла альбатроса, начаты концерном Airbus.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента
Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.
Обновлено в 15:44
Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский провёл встречу с главой НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.
Обновлено в 15:54
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
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Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Шальке» просит Сане не переходить в «Баварию»
"Шальке" просит полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане не переходить в "Баварию".
Обновлено в 14:38
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
Гройсман создаст партию для выборов в Раду
Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
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Футбол
Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»
Обновлено в 07:01
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Кино
Экранизация манги «Акира» от Тайки Вайтити получила дату выхода
Warner Bros. выбрала дату выхода для экранизация культовой манги «Акира» от новозеландского режиссёра Тайки Вайтити - фильм выйдет 21 мая 2021 года, в один день с четвёртым «Джоном Уиком».
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Американского военного обвинили в шпионаже
Как сообщает Associatad Press, во время службы Келлогг имел доступ к информации о ядерных энергетических установках американских кораблей, а также поддерживал контакты с российским оборонным предприятием «Севмаш».
Обновлено в 15:59
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено вчера в 13:52