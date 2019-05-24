Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетомBFM.ru 11:48
Источник Telegram-канала Life Shot в транспортной полиции рассказал, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы трос при посадке попал в выпущенный закрылок. Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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Гаджеты
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук
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В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
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ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
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Обновлено в 12:52
Культура
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По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.
Обновлено в 15:34
Здоровье
В Севастополе сменился главврач онкодиспансера
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Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
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Источники сообщили о возвращении термина «коррупция» в кодекс по этике ФИФА.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
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Генерала СК Никандрова выпустили по УДО
Обновлено в 09:45
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Уральский шоу-рум GM стал крупнейшим в России
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
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Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
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Сегодня вечером в Саратове после экологической акции #FridaysForFuture был задержан активист признанной на территории РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Иван Хохлов.
Обновлено в 12:04
Политика
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Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов
Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
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