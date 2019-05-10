Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

Политика Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Общество В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.

Хоккей Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.

Культура На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".

Общество Меган Маркл назвала своего сына в честь кота Новорождённый принц Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, мог быть назван так в честь кота своей матери.

Происшествия В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.

Армия и оружие В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.

Шоу-бизнес Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул.

Происшествия В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.

Авто В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.

Космос Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.

Авто Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен В рейтинг самых крутых автомобилей всех времен эксперты Top Gear включили пять моделей.

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".