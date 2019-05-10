Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Хоккей
«Йокерит» расторг контракт с Заполски
Обновлено в 02:25
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура
Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
Обновлено в 03:32
Политика
Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Общество
Меган Маркл назвала своего сына в честь кота
Новорождённый принц Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, мог быть назван так в честь кота своей матери.
Обновлено в 01:50
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма
Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав
Обновлено вчера в 10:10
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
В рейтинг самых крутых автомобилей всех времен эксперты Top Gear включили пять моделей.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13