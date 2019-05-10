Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Телеканал 360°01:55

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Коммерсантъ03:20

Аэропорт Шереметьево, который проверяют из-за крушения Суперджет, попал в десятку лучших

URA.Ru02:35

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

ТАСС06:28

Шереметьево вошёл в десятку лучших аэропортов мира

News.ru01:32

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Lenta.ru00:51

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

РБКвчера в 22:59
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Общество

Андрей Малахов возмутился приглашением моделей на парад Победы

Обновлено в 01:29
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая

Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм лишен водительских прав на полгода за использование мобильного телефона за рулем своего Bentley.
Обновлено вчера в 10:47
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану

Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Общество

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено вчера в 09:51
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Общество

Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе

Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Mash опровергают использование поддельных документов

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Космос

Российские ученые рассказали, как Марс теряет воду

Авторы работы заключают, что, во-видимому, атмосфера Марса более проницаема для водяного пара, чем земная, и раскрытый сезонный круговорот воды в значительной степени способствует продолжающейся потере воды Красной планетой.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать

Обновлено вчера в 12:23
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Культура

На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов

Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет

Япония заявила КНДР протест в связи с осуществленными накануне пусками баллистических ракет малого радиуса действия, вновь подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 05:26
Футбол

Динамо — Ростов 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» ответил на вопрос о том, почему участие в игре не принимает полузащитник Роман Еременко.
Обновлено в 06:58
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

Обновлено вчера в 18:33
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Общество

В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:04
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
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