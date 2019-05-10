Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Транспорт Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Происшествия Дэвида Бекхэма лишили водительских прав Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм лишен водительских прав на полгода за использование мобильного телефона за рулем своего Bentley.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Политика Китай ответит США на повышение пошлин Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.

Шоу-бизнес Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.

Общество Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.

Шоу-бизнес Певица Катя Лель снова увидела НЛО Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.

Общество Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.

Футбол Валенсия — Арсенал 2:4 Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Происшествия В Mash опровергают использование поддельных документов Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.

Космос Российские ученые рассказали, как Марс теряет воду Авторы работы заключают, что, во-видимому, атмосфера Марса более проницаема для водяного пара, чем земная, и раскрытый сезонный круговорот воды в значительной степени способствует продолжающейся потере воды Красной планетой.

Финансы Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Культура На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".

Армия и оружие Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет Япония заявила КНДР протест в связи с осуществленными накануне пусками баллистических ракет малого радиуса действия, вновь подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН.

Футбол Динамо — Ростов 0:0 (1-й тайм) Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» ответил на вопрос о том, почему участие в игре не принимает полузащитник Роман Еременко.