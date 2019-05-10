Транспорт

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

ТАСС06:28

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Коммерсантъ03:20

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Lenta.ru00:51

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Телеканал 360°01:55

Шереметьево вошёл в десятку лучших аэропортов мира

News.ru01:32

Аэропорт Шереметьево, который проверяют из-за крушения «Суперджета», попал в десятку лучших

URA.Ru02:35

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

РБКвчера в 22:59
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Петербурге на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

В Петербурге произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. ДТП случилось на Старо-Петергофском проспекте.
Обновлено в 11:17
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Гаджеты

Американцы удивили своими предпочтениями в смартфонах

Всего в Северной Америке за квартал было продажно 36,4 млн смартфонов.
Обновлено в 10:21
Общество

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Культура

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Обновлено в 11:21
Общество

Почти все работники киевского суда заболели перед экзаменом

34 судьи киевского Окружного административного арбитража, принявшие решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, не явились в Высшую квалификационную комиссию (ВККС) на оценку.
Обновлено в 09:55
Музыка

В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы

Следует отметить, что в этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.
Обновлено в 07:59
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Общество

Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая

Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов.
Обновлено в 06:06
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Энергетика

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Политика

МИД Японии заявил о встрече Путина и Абэ на полях саммита G20

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 06:29
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
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