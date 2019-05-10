Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

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Теннис Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Новак Джокович сумел без сопротивления выйти в полуфинал турнира в Мадриде. Его соперник хорват Марин Чилич снялся с турнира.

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Происшествия «Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 "Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Происшествия В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.

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Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

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