Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

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