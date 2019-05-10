Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мираКоммерсантъ 03:20

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

ТАСС06:28

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Коммерсантъ03:20

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Lenta.ru00:51

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Телеканал 360°01:55

Шереметьево вошёл в десятку лучших аэропортов мира

News.ru01:32

Аэропорт Шереметьево, который проверяют из-за крушения Суперджет, попал в десятку лучших

URA.Ru02:35

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

РБКвчера в 22:59
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Политика

Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору

Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Хоккей

Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 10:11
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой

Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Политика

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 10:03
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Обновлено в 08:53
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Происшествия

ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Гаджеты

Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено в 09:39
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Хотите дожить до 100? Соблюдайте эти 7 правил

Авторитетный американский врач Янси сформулировал семь шагов для достижения цели − прожить долгую и здоровую жизнь.
Обновлено в 04:14
Политика

Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Хоккей

Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
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