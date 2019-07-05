с чего всё началось

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.

Политика Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты «Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Культура Британский журналист обнаружил архивное видео с Бэнкси The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https: / / t.co / nNarJiqEID pic.twitter.com / TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@ viennesewaltzer) 4 июля 2019 г. Бэнкси — самый таинственный из уличных художников.

Театры Мединский уволил директора театра имени Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Происшествия Крупнейшую в мире партию «боевого наркотика ИГ» задержали в Греции Правоохранители Греции задержали три контейнера препарата Captagon — запрещённого лекарства, которое изготавливается на основе препарата амфетамина фенетиллина.

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.

Авто Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.

Политика Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО Речь идет о лицах, чьи деньги заблокированы в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности, отмыванию нелегальных доходов или финансированию терроризма.

Происшествия В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Общество Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».