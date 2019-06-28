Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождейКоммерсантъ 09:32
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей. Вода разлилась на полу в здании, пассажиры были вынуждены везти сумки по лужам. Также подтопление есть у здания со стороны взлетной полосы и на подъезде к Шереметьево-1 со стороны Лобни.
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