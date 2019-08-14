Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились.

«Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 года

Политика В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.

Общество В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Политика Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Кино Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.

Экономика Сбербанк оценил риск возникновения пузыря на рынке потребкредитования В исследовании проекта "СберДанные" утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают эти опасения: "рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан".

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Футбол Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту» Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов оценил игру Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2). На счету форварда дубль.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Футбол Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.

Политика В Сирии нашелся пропавший российский активист Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.

Политика Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Экономика Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардов Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Интернет Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.

Политика Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио главы Петербурга Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, принимая это решение, президент РФ Владимир Путин ориентировался в первую очередь на опыт и профессиональные качества Беглова.

Политика Путин посетит Финляндию 21 августа Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.