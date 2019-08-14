Экономика
«Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 годаРИА Новости 06:05
Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились.
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Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Во Львове собак наградили знаками «За службу Украине»: среди награждённых пёс Чупакабра
Обновлено в 06:24
Происшествия
Ремонт секретного аппарата «Лошарик» начнут осенью
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Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Экономика
Сбербанк оценил риск возникновения пузыря на рынке потребкредитования
В исследовании проекта "СберДанные" утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают эти опасения: "рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан".
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов оценил игру Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2). На счету форварда дубль.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Политика
В Сирии нашелся пропавший российский активист
Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардов
Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Виновника жуткого ДТП на Малышева отправили в СИЗО
Обновлено в 04:24
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио главы Петербурга
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, принимая это решение, президент РФ Владимир Путин ориентировался в первую очередь на опыт и профессиональные качества Беглова.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Ильдар Дадин задержан возле колонии в Смоленской области
Обновлено в 06:55
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе
Президент России Владимир Путин встал на колено и, как галантный кавалер, поцеловал руку юной балерине во время своего визита в Академию Хореографии в Севастополе.
Обновлено вчера в 23:23
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Обновлено 12 августа в 13:53