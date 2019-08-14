Экономика

«Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 годаРИА Новости 06:05

Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились.
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Шереметьево перенес сроки ввода в эксплуатацию ВПП-3

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