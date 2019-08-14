Общество
«Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 годаРИА Новости 06:05
Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве введут в эксплуатацию в 2020 году
Вечерняя Москва08:01
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Общество
Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах
Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
Обновлено в 05:18
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено 12 августа в 05:12
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Авто
Идея о запрете старых машин касается только коммерческого транспорта
В Госдуме предлагают решить эту проблему путем оказания поддержки предпринимателям с устаревшим автопарком (льготный лизинг, кредиты, субсидирование) или введения повышенных налогов на старый коммерческий транспорт.
Обновлено в 08:10
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Авианесущий остров: Балтфлот испытал мобильные аэродромы
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Политика
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Сирийская армия атакует отряды боевиков в южной части Идлиба
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Авто
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю
Министр международной торговли и промышленности Малайзии Дарелл Лейкинг рассказал, что в освоении автомобильного рынка местной компании DreamEDGE, ранее занимавшейся исключительно цифровыми технологиями, поможет Daihatsu Motor, которая принадлежит Toyota.
Обновлено в 07:50
Политика
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
Песков объяснил назначение Беглова врио главы Петербурга
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова врио главы Санкт-Петербурга в первую очередь ориентировался на его опыт и профессиональные качества, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:23