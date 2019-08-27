Транспорт

ТАССТАССШереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
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Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

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Аэропорт Шереметьево назвал дату ввода третьей взлетно-посадочной полосы

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В Шереметьево назвали дату открытия третьей ВПП

Москва 2414:12

Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

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