Общество
ТАССШереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Газета.Ru вчера в 08:40
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Транспорт
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто
На участке отмечается временное подтопление дороги Движение автомобильного потока от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурная во Владивостоке временно закрыто.
АиФ Владивосток 19:33
Здоровье
Диетологи разрешили есть фастфуд, желающим похудеть
Телеканал 360° 18:29
Политика
ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября
Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:32
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Армия и оружие
На Украине заявили о помехах со стороны России при испытании новых ракет
Взгляд.ру 11:47
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Политика
Начал действовать новый пакет санкций США против России
Начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, которые были введены из-за так называемого дела об отравлении Скрипалей, информирует РИА Новости.
Капитал страны вчера в 01:30
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Происшествия
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Васильевском
Телеканал Санкт-Петербург 15:50
Гаджеты
«Би-би-си» готовит запуск своего голосового помощника Beeb
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си собирается запустить голосового помощника Beeb.
Профиль 16:55
Общество
34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
Мой Брянск вчера в 23:49
Экономика
ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.
РИА Новости 10:35
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Космос
Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования
Goroday.ru вчера в 16:25