Транспорт

ТАССТАССШереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
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Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Коммерсантъ15:08

Аэропорт Шереметьево назвал дату ввода третьей взлетно-посадочной полосы

РБК14:20

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

ТАСС13:57

Аэропорт Шереметьево 1 сентября запустит в эксплуатацию третью ВПП

Вечерняя Москва14:05

Московский аэропорт «Шереметьево» 1-го сентября собирается запустить третью взлетно-посадочную полосу

Эхо Москвы14:02

В Шереметьево назвали дату открытия третьей ВПП

Москва 2414:12

Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Агентство Москва13:45
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