Общество
ТАССШереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Агентство Москвавчера в 13:45
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
News.ru вчера в 09:40
Общество
Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления
Говорит Москва 01:27
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU вчера в 07:17
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Политика
Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Политика
ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым
Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Общество
Одиноких стариков предлагают отдавать в приемные семьи
Чиновники предлагают обратить внимание на похожий опыт в ХМАО, где одиноко проживающих бабушек и дедушек забирают в приемные семьи.
Readovka.ru вчера в 08:02
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета вчера в 13:10
Здоровье
В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки
Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград вчера в 14:56
Космос
«Союз МС-13» перестыкован на МКС, скоро на него примут робота «Федор»
Корабль «Союз МС-13» был перестыкован с одного модуля МКС на другой, благодаря чему будет проведена еще одна попытка состыковать «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.
Капитал страны 26 августа в 04:55
Происшествия
Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП
ТАСС вчера в 09:45
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Общество
Уезжающим работать в сёла учителям выплатят по миллиону
Программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей могут получить учителя, переезжающие работать в село, рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет.
News.ru 00:46
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Общество
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения РФ
Владимир Путин выразил обеспокоенность по другой теме — росту доходов населения.
iReactor 26 августа в 06:36
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Интерфакс - Россия 01:29
Наука
Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни
Американские ученые установили связь между продолжительностью жизни и оптимизмом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:03