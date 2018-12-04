Общество
«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова
«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и ЛомоносоваИнтерфакс12:36
Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 миллионов человек. В частности, аэропорт "Шереметьево" получит имя Пушкина, "Домодедово" - Ломоносова, астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева.
Интерфакс12:36
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с чего всё началось
На сайте проекта «Великие имена России» опубликовали окончательные результаты голосования по выбору имен выдающихся соотечественников российским аэропортам.Коммерсантъ12:09
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Великие имена: Королёв, Ломоносов и Пушкин лидируют в Московском регионе
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