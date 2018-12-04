с чего всё началось

Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 миллионов человек. В частности, аэропорт "Шереметьево" получит имя Пушкина, "Домодедово" - Ломоносова, астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева.

Путешествия Путешествия В Ростуризме назвали топ-5 популярных у россиян новогодних направлений Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, какие направления популярны у жителей России в новогодние праздники.

Общество Общество ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).

Транспорт Транспорт Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.

Общество Общество Компания Chanel решила отказаться от кожи ската Французская компания Chanel решила не использовать кожу экзотических животных в своих изделиях.

Общество Общество Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин

Общество Общество Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

Общество Общество Стало известно имя аэропорта Владивостока По итогам голосования, проводившегося в рамках федерального проекта "Великие имена России", международный аэропорт Владивосток получил имя Владимира Клавдиевича Арсеньева - российского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

Религия Религия Патриарх Кирилл передал в дар Твери мощи святого князя Михаила

Общество Общество Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

Общество Общество Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за того, что компания аннулировала бонусные карты председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского.

Общество Общество Собянин сообщил о ликвидации дефицита учителей в московских школах

Транспорт Транспорт Роспотребнадзор не получил жалоб на завышение цен на такси и каршеринг На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам такси и каршеринга не поступало жалоб на необоснованное завышение цен на услуги, сообщается на сайте ведомства.

Общество Общество Запуск Фрунзенского радиуса метро Петербурга назначили на май На заседании было отмечено, что строительная готовность трех новых станций — «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» — составляет 90%, что не позволяет ввести их в срок, установленный государственным контрактом — к 20 декабря 2018 года.