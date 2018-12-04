с чего всё началось

Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 миллионов человек. В частности, аэропорт "Шереметьево" получит имя Пушкина, "Домодедово" - Ломоносова, астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева.

«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова

Транспорт Транспорт Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.

Общество Общество ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

Путешествия Путешествия Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов мира в 2018 году.

Общество Общество Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.

Общество Общество Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

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Транспорт Транспорт МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Общество Общество Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети В России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.

Общество Общество ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.

Общество Общество Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.

Общество Общество Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.

Транспорт Транспорт Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Общество Общество Минпросвещения поддержало петербургский «профсоюз учеников» "Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.