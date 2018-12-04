Общество

«Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова
Интерфакс
12:36

Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 миллионов человек. В частности, аэропорт "Шереметьево" получит имя Пушкина, "Домодедово" - Ломоносова, астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева.
Интерфакс12:36

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Аэропорты РФ получили новые имена по итогам конкурса «Великие имена России»

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Российским аэропортам выбрали имена Высоцкого, княгини Ольги и Рериха

РБК13:02

Аэропорт Шереметьево получит имя Пушкина, Домодедово - Ломоносова

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Россияне выбрали великие имена для аэропортов

Вести.Ru12:28

Россияне выбрали великие имена для аэропортов

РИА Новости12:28

Объявлены результаты конкурса по выбору имен аэропортам

Коммерсантъ12:09

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова

Дождь12:18
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