Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
Sportbox.RU
вчера в 14:36

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири рассказал, как болельщики разных клубов отнеслись к победе над «МЮ» в прошлом туре чемпионата Англии. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отправили в отставку.
Sportbox.RUвчера в 14:36

Подробнее о событии

Шердан Шакири: «После матча с «МЮ» все благодарили меня и говорили, что я уже легенда!»

Матч ТВ00:29

Шердан Шакири: «После матча с «МЮ» все благодарили меня и говорили, что я уже легенда!»

Sportbox.RU00:29

Джердан Шакири: Дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» повысил внимание ко мне

Советский спортвчера в 17:31

Шакири: «После дубля в ворота «МЮ» мне все говорили: «Спасибо, спасибо, ты уже легенда!»

Sport24.ruвчера в 16:52

Шакири: «Мне писали: „Ты виноват в увольнении Моуринью“»

Бомбардир.рувчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол

«Спартак» и ЦСКА претендуют на итальянского нападающего

"Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии, сообщил об интересе "Спартака" и ЦСКА к итальянскому нападающего.
Обновлено в 00:59
Футбол

Неймар кардинально сменил имидж и теперь похож на Децла

Кантона опять скажет, что у бразильца на голове спагетти. Нападающий «Пари-Сен Жермен» и сборной Бразилии Неймар сменил прическу.
Обновлено в 02:23
Футбол

Маевский может перейти в один из клубов РПЛ

Ожидается, что игрок присоединится к одному из клубов РПЛ на правах свободного агента.
Обновлено в 02:28
Футбол

Юрген Клопп: «„Манчестер Сити“ не проявляет никаких слабостей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».
Обновлено в 01:40
Футбол

Защитник «Браги» может перебраться в РПЛ

Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу, рапортует Globo Esporte.
Обновлено в 02:18
Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Жозе Моуриньо может возглавить «Баварию»

По информации портала, руководство «Баварии» планирует пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера.
Обновлено в 01:25
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду

В текущем сезоне Озил провел за «Арсенал» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол

На «Газпром-Арене» могут пройти матчи НБА и поединки UFC

Футбольный стадион петербургского «Зенита» «Газпром-Арена» может принять баскетбольные матчи и боксёрские поединки.
Обновлено в 02:07
Футбол

Прядкин поделился мнением о том, каким должен быть будущий глава РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, каким, по его мнению, должен быть будущий президент организации.
Обновлено в 02:10
Футбол

Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол

«Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри всё ещё проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который принадлежит "Ювентусу".
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»

Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48
ещё по теме
Джердан Шакири
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист косоварского происхождения, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Швейцарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное