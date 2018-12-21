Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
Sportbox.RU
14:36

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири рассказал, как болельщики разных клубов отнеслись к победе над «МЮ» в прошлом туре чемпионата Англии. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отправили в отставку.
Sportbox.RU14:36

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Джердан Шакири: Дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» повысил внимание ко мне

Советский спорт17:31

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

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Шакири: «После дубля в ворота «МЮ» мне все говорили: «Спасибо, спасибо, ты уже легенда!»

Sport24.ru16:52

Шакири: «Мне писали: „Ты виноват в увольнении Моуринью“»

Бомбардир.ру14:54
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
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Обновлено в 16:24
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Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
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Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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