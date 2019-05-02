Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»RuNews24.ru 12:34
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций. Всего в настоящее время шейхи отдали в казну Франции более 1 миллиарда евро налогов.
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