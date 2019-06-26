По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо". Переход 23-летнего нападающего, прошлый сезон проведшего в самарских "Крыльях", достаточно вероятен – бело-голубые ведут активный поиск форварда.

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