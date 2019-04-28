Футбол
«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34
Чемпионшип Англии, сегодня
Стадион «Элланд Роуд»
Пабло Эрнандес
|14′
Лайэм Купер
|21′
Джек Харрисон
Тайлер Робертс
|46′
Стюарт Даллас
Гаетано Берарди
|46′
Матеуш Клих
|63′
|69′
Андре Грин
Альберт Адома
Матеуш Клих
|72′
|75′
Ануар Эль-Гази
|75′
Конор Хурихэйн
Патрик Бэмфорд
|75′
|78′
Альберт Адома
|79′
Джонатан Коджиа
Майл Единак
|80′
Джон Макгинн
|90′+1′
Джек Грилиш
Гленн Уэлан
Лидс Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
33
Касилья
2
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
28
Берарди
4
Форшоу
23
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
9
Бэмфорд
11
Робертс
12
Стир
27
Аль-Мухаммади
4
Туанзебе
40
Мингз
3
Тейлор
7
Макгинн
14
Хурихэйн
6
Уэлан
37
Адома
15
Единак
22
Эль-Гази
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).
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