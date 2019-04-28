«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).

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