Футбол

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

Лидс Юнайтед — Астон Вилла
1 – 1
Матч завершён
Чемпионшип Англии, сегодня
Стадион «Элланд Роуд»
Пабло Эрнандес
14′
Лайэм Купер
21′
Джек Харрисон
Тайлер Робертс
46′
Стюарт Даллас
Гаетано Берарди
46′
Матеуш Клих
63′
69′
Андре Грин
Альберт Адома
Кэлвин Филлипс
72′
75′
Ануар Эль-Гази
75′
Конор Хурихэйн
Патрик Бэмфорд
75′
78′
Альберт Адома
79′
Джонатан Коджиа
Майл Единак
80′
Джон Макгинн
90′+1′
Джек Грилиш
Гленн Уэлан
"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).
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