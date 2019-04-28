«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).

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Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Игры На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

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Общество Зачем литовских школьников спрашивают о материальном положении семьи Во время проверки достижений учащихся вторых, четвертых, шестых и восьмых классов в Литве у учеников после теста по математике, литовскому языку и иным предметам при согласии родителей выдают дополнительный опросник, в котором – проверка не знаний, а бытовых условий и климата образовательного процесса.

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Экономика Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.

Единоборства Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.

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