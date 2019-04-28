«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).

Спорт день за днем

Футбол Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией» 26-летний бельгиец в интервью VTM Nieuws заявил, что согласовал условия личного трудового соглашения со "шмелями".

Шоу-бизнес Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.

Происшествия На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН «На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.

Футбол «Кьево» и «Парма», СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью В турнирной таблице «Кьево» занимает последнее место, «Парма» идет 15-й. В параллельной встрече СПАЛ сыграл вничью с «Дженоа».

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Происшествия В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Авто 5 брендов переписали цены на свои автомобили в России Кроссовер в зависимости от комплектации прибавил в цене 142 – 159 тыс. рублей, а фастбэк Panamera стал дороже на 69 – 107 тыс. рублей.

Транспорт В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.

Происшествия В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита» В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС.

Общество На Урал вернулись гололед и метели Из-за сильного ветра МЧС рекомендует жителям обоих регионов ограничить работы на высоте, избегать шатких строений.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Путешествия Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.

Политика Всем украинцам могут упростить получение гражданства РФ Власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Политика НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Автоспорт Стало известно наказание для виновника столкновения с Квятом Пилота наказали за инцидент с россиянином, выступающим за "Торо Россо" Даниилом Квятом, на Гран-при Азербайджана.

Происшествия На трассе в Германии столкнулись более 50 машин На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

Политика В США умер бывший сенатор Лугар В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.

Религия В РПЦ призвали обсудить идею о защите религиозных объектов от терактов Русская православная церковь призывает обсудить инициативу, согласно которой религиозные общины будут обязаны оборудовать помещения системами безопасности для защиты от терроризма, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Наука Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.