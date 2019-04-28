Футбол

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

Лидс Юнайтед — Астон Вилла
1 – 1
Матч завершён
Чемпионшип Англии, сегодня
Стадион «Элланд Роуд»
Пабло Эрнандес
14′
Лайэм Купер
21′
Джек Харрисон
Тайлер Робертс
46′
Стюарт Даллас
Гаетано Берарди
46′
Матеуш Клих
63′
69′
Андре Грин
Альберт Адома
Кэлвин Филлипс
72′
75′
Ануар Эль-Гази
75′
Конор Хурихэйн
Патрик Бэмфорд
75′
78′
Альберт Адома
79′
Джонатан Коджиа
Майл Единак
80′
Джон Макгинн
90′+1′
Джек Грилиш
Гленн Уэлан
"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Шеффилд Юнайтед» вернется в АПЛ спустя 12 лет

Матч ТВ10:23

«Шеффилд Юнайтед» вернется в АПЛ спустя 12 лет

Sportbox.RU10:23

«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ впервые за 12 лет

Бомбардир.ру10:21

«Шеффилд Юнайтед» впервые с 2007 года сыграет в английской премьер-лиге

РИА Новости09:28

«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу

Sport24.ru09:13

«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу

Чемпионат09:32

«Норвич» вышел в премьер-лигу

Советский спортвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Зенит» может стать чемпионом 4 мая

"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).
Обновлено в 11:27
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 08:27
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Политика

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика

Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Гаджеты

На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа

В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Культура

Нурсултан Назарбаев встретился с Джеки Чаном

Обновлено в 07:30
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Подозреваемого в угрозах взорвать все церкви Киева задержала полиция

Мужчину, подозреваемого в совершении звонков о готовящемся подрыве церквей и синагог в Киеве, задержали сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 10:43
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Авто

ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров

Как оказалось, ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров своими возможностями.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами

Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советскую, российскую актрису Ирину Цывину, последнюю жену актера Евгения Евстигнеева, скончавшуюся 18 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под другой фамилией.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки

Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное