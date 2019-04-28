«Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигуСпорт-Экспресс 09:34

"Шеффилд Юнайтед" обеспечил себе возвращение в английскую премьер-лигу. Это стало известно после того, как "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью в 45-м туре чемпионшипа (1:1).

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Автоспорт Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.

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Футбол «Зенит» может стать чемпионом 4 мая "Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).

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