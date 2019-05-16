Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен ЛаденаSports.ru 14:46

Представитель семьи бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил кредит в размере 3 миллионов фунтов для «Шеффилд Юнайтед».
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«Шеффилд Юнайтед» спонсировала семья террориста Усамы бен Ладена

Чемпионат17:00

СМИ: семья Усамы бен Ладена помогала финансировать «Шеффилд Юнайтед»

РИА Новости12:51

«Шеффилд Юнайтед» получил 3 млн фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена

Sport24.ru11:41

Спустя 6 лет выяснилось, что «Шеффилд Юнайтед» брал деньги у семьи Бен Ладена. В следующем сезоне клуб сыграет в АПЛ

Sports.ru16:01

СМИ: семья Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»

ТАСС12:00

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Газета.Ru12:37

Источник: «Шеффилд Юнайтед» получил деньги от члена семьи Усамы бен Ладена

Спорт-Экспресс10:54
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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