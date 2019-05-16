Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен ЛаденаSports.ru 14:46
Представитель семьи бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил кредит в размере 3 миллионов фунтов для «Шеффилд Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Здоровье
В Новоульяновске вспышка кишечной инфекции, госпитализированы 26 человек
По состоянию на 18.00 16 мая признаки заболевания обнаружены у 26 жителей муниципального образования, в том числе у 23 детей.
Обновлено в 11:52
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Технологии
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Кино
Вышел трейлер драмы «Дылда» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Наука
Сканированием мозга вместо детектора лжи легко манипулировать
Сканирование мозга считается возможной альтернативой детектору лжи, но этот метод чреват ошибками.
Обновлено 14 мая в 01:17
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Футбол
Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона
По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Политика
Порошенко удалось договориться с ЕС о продлении санкций к РФ
Договориться о продлении в июне европейских санкций против России удалось во время визита в Брюссель действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 15:34
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00