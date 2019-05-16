Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен ЛаденаSports.ru 14:46
Представитель семьи бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил кредит в размере 3 миллионов фунтов для «Шеффилд Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
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