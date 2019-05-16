Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен ЛаденаSports.ru 14:46

Представитель семьи бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил кредит в размере 3 миллионов фунтов для «Шеффилд Юнайтед».
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СМИ: семья Усамы бен Ладена помогала финансировать «Шеффилд Юнайтед»

РИА Новости12:51

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Газета.Ru12:37

«Шеффилд Юнайтед» получил 3 млн фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена

Sport24.ru11:41

СМИ: семья Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»

ТАСС12:00

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Sports.ru14:46

Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»

Чемпионат12:15

Источник: «Шеффилд Юнайтед» получил деньги от члена семьи Усамы бен Ладена

Спорт-Экспресс10:54
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
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Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных

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