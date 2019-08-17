Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата АнглииГазета.Ru 10:56
"Шеффилд Юнайтед" переиграл лондонский "Кристал Пэлас" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Джон Ландстрем.
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