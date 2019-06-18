Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газуРИА Новости 06:56

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что обсудит с российской стороной возможность проведения очередной трехсторонней встречи по продолжению транзита газа из РФ в ЕС через Украину до сентября.

Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газу

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