Политика
Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газуРИА Новости 06:56
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что обсудит с российской стороной возможность проведения очередной трехсторонней встречи по продолжению транзита газа из РФ в ЕС через Украину до сентября.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Общество
Планирующих стать студентами вузов российских выпускников стало меньше
Менее половины выпускников в России планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Общество
В Лужниках открыли новый Дворец гимнастики
Новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся в Олимпийском комплексе Лужники, сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
Обновлено в 11:13
Технологии
«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям
ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский сочинил фразу для первой встречи с Владимиром Путиным
Новый президент Украины Владимир Зеленский рассказал, c чего начнет разговор с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Авто
В России отзовут более 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как уточняет пресс-служба ведомства, под кампанию подпадают 1 323 модели Audi А3, реализованных в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 06:48
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск
Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Авто
В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana
Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
Обновлено в 05:11
Авто
«АвтоВАЗ» повысит качество внедорожника Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Футбол
Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
Ранее, 18 июня, сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 09:39